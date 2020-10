Dag met veel wolken

Morgen blijft het meestal droog, maar is het overwegend zwaarbewolkt met enkele korte opklaringen. De maxima schommelen tussen 7 en 13 graden. Er waait een zwakke wind uit noord tot noordwest of uit veranderlijke richtingen. Zondag verwachten we veel bewolkte perioden met soms ook enkele opklaringen, maar ook af en toe wat lichte regen of een bui. De maxima schommelen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit westelijke richtingen.