Daar is de zon: kwik stijgt vandaag tot 22 graden, volgende week nog warmer

Mooi weer vandaag! De dag begint weliswaar grijs, maar al snel komt de zon erdoor: er worden temperaturen tot 21 of 22 graden verwacht in het binnenland. Ook volgende week belooft het aangenaam warm te worden. Woensdag worden er maxima voorspeld rond 26 graden, hoewel er dan ook onweer dreigt.

Vandaag is er eerst kans op wat ochtendgrijs, vooral dan in het noorden van het land. Daarna wordt het snel zonnig. In de namiddag kunnen er in het binnenland stapelwolken gevormd worden. De maxima schommelen tussen 17 graden aan de kust en in de Ardennen en tot 21 of 22 graden elders. De wind is matig uit oost tot noordoost; in de namiddag draait hij naar noord tot noordoost aan de kust en wordt soms vrij krachtig.

Vanavond is het snel overal helder. ‘s Nachts blijft het wolkenloos met naar de ochtend toe kans op wat nevel. We halen minima van 5 tot 8 graden in de Ardennen en van 8 tot 12 graden op andere plaatsen. De wind is zwak tot soms matig uit oost tot noordoost.

Maandag is het eerst zonnig. In de loop van de dag verschijnen er wolkenvelden vanuit het oosten. De maxima schommelen van 18 à 19 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 23 graden in het centrum. De oostenwind is eerst zwak en later matig. Aan zee krimpt de matige wind van oost naar noordoost.

Dinsdag wordt een zonnige en opnieuw een behoorlijk warme dag met maxima van 19 graden aan de kust en in de Hoge Venen tot 23 graden in het centrum. De oosten- tot zuidoostenwind waait eerst zwak en wordt in de loop van de dag matig en wordt opnieuw zwak in de avond.

Woensdag is het eerst nog zonnig. In de namiddag neemt de bewolking toe evenals de kans op buien vanuit Frankrijk, eventueel met onweer. De maxima schommelen tussen 21 graden in de Ardennen en 26 graden in het centrum bij een zwakke tot matige oostenwind, krimpend naar noordoost.