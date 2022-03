Daar is de lente: woensdag tot 20 graden

WeernieuwsVandaag halen we tot 14 graden en morgen moeten we even wat regenbuitjes doorspartelen, maar daarna wordt het écht lente. Woensdag klimt het kwik tot wel 20 graden – of om het in de woorden van onze weerman David Dehenauw te zeggen: “Het wordt een topdag.” Erg lang zal de pret wel niet duren: vrijdag daalt de maximumtemperatuur alweer tot slechts 13 graden.

In het oosten kan er maandag nog een laatste bui vallen maar al snel wordt het overal droog met opklaringen maar ook bewolkte perioden. We halen maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 14 graden in het centrum. Er staat eerst een matige zuidwestenwind, maar tegen de avond wordt hij zwak uit west tot zuidwest of uit veranderlijke richtingen, meldt het KMI.

Maandagavond zijn er eerst nog opklaringen en is het droog. In de loop van de nacht echter neemt de bewolking opnieuw toe vanaf het zuiden en pas op het einde van de nacht verwachten we ook regen in de gebieden langsheen de Franse grens. Over de noordelijke landshelft blijft het dus nog droog. De minima liggen tussen 1 en 5 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk, maar draait geleidelijk naar zuidoostelijke richtingen en wordt soms matig.

Dinsdag start de dag zwaarbewolkt met al regen over de regio’s nabij de Franse grens. In de loop van de dag breidt de regen zich uit over de rest van het land. In het uiterste noordwesten van het land blijft het meestal droog met zelfs opklaringen aan de kust die later oostwaarts opschuiven. Maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 14 graden in het noordwesten. Er staat een zwakke tot matige oosten­ tot zuidoostenwind.

Woensdag blijft het droog en zonnig met op het einde van de dag hoge bewolking vanuit het zuidwesten. De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en 18 of mogelijk zelfs 20 graden in het centrum en het westen. De wind is matig uit het zuidoosten.

Donderdag trekt een regenzone van west naar oost over het land met vooral voor de middag veel wolken en wat regen. Na de middag verschijnt de zon en wordt het overwegend droog. Maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in het centrum, bij een matige noordenwind.

Vrijdag blijft het droog en is het meestal licht tot gedeeltelijk bewolkt. Het is iets frisser met maxima tussen 11 en 13 graden. Er staat een schrale noordoostenwind.

Zaterdag blijft het droog en wordt het zonnig. De maxima schommelen rond 10 à 11 graden in het centrum. De wind is meestal matig uit oost tot noordoost.

Ook zondag blijft het vrij mooi met veel zon bij maxima rond 10 à 11 graden. De wind blijft matig uit noordoostelijke richtingen.