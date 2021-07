Code oranje voor onweer, Luikse gemeente evacueert deel van bewoners: “Angst voor wateroverlast is hier bijzonder groot”

In de loop van de middag en de avond worden onweersbuien verwacht. Tijdens de meest intense onweders is er veel neerslag mogelijk en is er kans op hagel. Het KMI waarschuwt vanaf 17 uur met code oranje voor onweer in het grootste deel van het land. Alleen in West-Vlaanderen geldt code geel. Grootschalige overstromingen worden niet meer verwacht, maar lokale wateroverlast is niet uit te sluiten. Veel bewoners van Waalse gemeenten hebben hun huizen uit voorzorg verlaten.

Vandaag is het in het hele land zwoel, onstabiel en wisselend tot zwaarbewolkt. In de voormiddag trokken er al enkele buien, plaatselijk vergezeld van onweer, vanaf Frankrijk over ons land. In de namiddag en tijdens de avond zijn deze buien talrijker en intenser met op meerdere plaatsen onweer. Op sommige plaatsen kan er op korte tijd 30 millimeter of meer neerslag vallen. Ook is er kans op hagel.

De maxima liggen rond 21 of 22 graden op de hoogten en tussen 23 en 26 graden elders. Er staat een zwakke tot matige oosten- tot zuidoostenwind, die in de loop van de dag zwak en veranderlijk wordt. Tijdens onweersbuien kunnen er rukwinden voorkomen van 50, lokaal 60 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

Vanavond kunnen er lokaal nog enkele onweerachtige buien losbarsten. De aantallen en intensiteit nemen vervolgens af en tijdens de nacht wordt het droog. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met nevel of vorming van enkele mistbanken. De minima dalen naar waarden tussen 13 en 17 graden bij een meestal zwakke zuidelijke wind.

Code geel en oranje

Het KMI waarschuwt met code geel in heel het land vanaf 14 uur, en code oranje in de meeste provincies vanaf 17 uur tot middernacht. Enkel aan de kust en de rest van West-Vlaanderen blijft het bij code geel. Om 3 uur ‘s nachts vervalt de waarschuwing.

Ook voor morgen wordt voorlopig code geel voor onweer aangekondigd in heel het land, vanaf 13 uur tot 23 uur.

Code oranje in meeste provincies, enkel aan de kust en in West-Vlaanderen geldt code geel.

Waakzaamheid

In Vlaanderen is men waakzaam voor wateroverlast in de regio rond de Demer, in het bijzonder in gemeenten tussen Aarschot en Diest die langs de Demer liggen. Zo ook in het centrum van Zichem, waar sommige bewoners zandzakjes voor hun voordeur legden. De burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem sust in VTM NIEUWS: het waterpeil van de Demer is er de voorbije dagen 40 centimeter gezakt. “We hebben de laatste dagen alles gedaan om de Demer naar beneden te krijgen. Natuurlijk hangt er nu van af hoeveel water we nog mogen verwachten”, klinkt het.

Aan de Waalse kant werd er al gewaarschuwd voor mogelijke wateroverlast. De gouverneur van de provincie Luik en de gemeenten rond het Vesderbekken vragen de inwoners in de regio om voorzichtig te zijn in het licht van de aangekondigde regen dit weekend. “We vragen iedereen die de mogelijkheid heeft om in deze periode buiten het rampgebied te verblijven, dat ook effectief te doen”, aldus gouverneur Hervé Jamar in een persbericht.

Veel mensen hebben die raad opgevolgd volgens VTM NIEUWS. “Je voelt dat de angst hier bijzonder groot is voor het water. Iedereen houdt het waterpeil zorgvuldig in de gaten”, rapporteert Nathalie Dyck vanuit Limbourg in VTM NIEUWS. “Veel mensen zijn vertrokken om bij familie te gaan logeren.”

Aan mensen die niet anders kunnen dan thuisblijven, wordt gevraagd de media nauwgezet in de gaten te houden en zich naar hogere verdiepingen te begeven als de situatie verslechtert. “Het is ook raadzaam om alle waardevolle voorwerpen naar boven te brengen en om geparkeerde voertuigen te beveiligen”, voegt de gouverneur er nog aan toe.

Naast Jamar, waarschuwden ook de gemeenten Baelen, Chaudfontaine, Dison, Eupen, Fléron, Jalhay, Limburg, Olne, Pepinster, Spa, Theux, Trooz, Verviers en Welkenraedt voor de voorspelde regenval dit weekend.

“Niet te vergelijken”

De onweerscellen van vandaag zullen veel meer gelokaliseerd zijn in ruimte en tijd dan vorige week, zo schrijft het KMI, maar incidentele overstromingen kunnen niet worden uitgesloten.

Ook volgens weerman Frank Duboccage zijn de verwachte buien niet te vergelijken met die van vorige week, toen er extreme overstromingen plaatsvonden. “Toen viel er soms op 48 uur tijd meer dan 200 liter per vierkante meter. Nu is dat maar 10 tot 30 liter. Het gaat om typische onweersbuien, die niet lang boven bepaalde regio’s blijven hangen. Lokale wateroverlast is wel mogelijk.”

In Bièvre in de provincie Namen is vanochtend al brand uitgebroken na een blikseminslag.

Dat meldde de lokale brandweer. De blikseminslag leidde tot een kortsluiting, die op haar beurt de brand veroorzaakte. Het huis was bewoond, maar niemand raakte gewond.

Wat betekent code oranje? Volgens het KMI kan code geel maximaal 48 uur voordat (en soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 65 procent dat aan de criteria voldaan wordt. Er wordt aangeraden om ‘waakzaam’ te zijn. Code oranje kan maximaal 24 uur van tevoren (en soms korter, afhankelijk van de onzekerheid) worden uitgegeven als er minstens 65 procent kans is dat aan de criteria ervoor wordt voldaan. Wees voorbereid en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Ook morgen onweer

Zondag is het eerst op vele plaatsen droog, maar zwaarbewolkt. Zondagochtend krijgen we opnieuw buien in het westen van het land en langs de Franse grens. In de loop van de dag wordt het weer onstabiel en kunnen er overal buien vallen, die opnieuw vrij intens kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met onweer. Het KMI waarschuwt voor 10 tot 20 millimeter neerslag op korte tijd. De maxima gaan van 18 tot 24 graden.

Tegen de avond neemt de buienactiviteit af en komen er bredere opklaringen. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 22 of 23 graden elders, bij een meestal matige zuidenwind die ruimt naar het zuidwesten.

Het weerbeeld verandert weinig tijdens het eerste deel van volgende week. Het blijft erg wisselvallig met (onweers)buien afgewisseld met enkele drogere momenten.

Maandag wordt bewolkt, met in de voormiddag opnieuw kans op buien. In de namiddag worden die intenser en is op sommige plaatsen kans op onweer, hagel en windstoten. De maximumtemperaturen schommelen tussen 19 en 23 graden.

Dinsdagochtend zijn er eerst opklaringen, maar daarna trekken opnieuw regen- en onweersbuien van west naar oost over België. ‘s Avonds droog met brede opklaringen. Maxima van 19 tot 22 graden.

Ook woensdag wordt wisselvallig, met regen- en onweersbuien en temperaturen tot 19 à 22 graden.

Tijdens het tweede deel van volgende week lijkt het, volgens de huidige prognoses, opnieuw droger te worden. Donderdag meer opklaringen, met enkele buien die minder intens en minder frequent lijken te zijn dan de voorgaande dagen en maxima tot 22 graden. Vrijdag overwegend droog met maxima tot 21 graden.

In Limbourg kiezen veel bewoners ervoor om te evacueren.

