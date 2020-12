Code oranje in Ardennen: vandaag veel wind en (natte) sneeuw

Er trekt vandaag een actieve storing met veel regen en wind door het land. In de Ardennen valt de neerslag in de vorm van (natte) sneeuw. De wind is krachtig tot zeer krachtig met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 1 en 8 graden. Dat meldt het KMI. Voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt vandaag code oranje. De FOD Binnenlandse Zaken heeft preventief het nummer 1722 geactiveerd.

De actieve storing trekt van van west naar oost door het land. Het is betrokken met vrij veel regen in Laag- en Midden-België. In de Ardennen, wellicht boven de 400 à 500 meter, valt er (natte) sneeuw.

Op de Ardense hoogten kan er 15 tot 20 centimeter extra sneeuw vallen en door de forse wind is er ook gevaar voor extra sneeuwophopingen. Op het einde van de namiddag wordt het droger in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 7 à 8 graden aan de kust. Er waait een overwegend krachtige of hier en daar zelfs zeer krachtige zuidzuidwestenwind met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur.

In de namiddag neemt de wind in kracht af vanuit het westen.

's Avonds en 's nachts valt er nog neerslag in het oosten van het land. Het wordt snel droger in het westen en het centrum maar enkele buien blijven mogelijk, eventueel ook met wat winterse neerslag in Vlaanderen. Op de Ardense hoogten verwacht het KMI nog perioden van smeltende sneeuw of sneeuw. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig vanaf het westen uit zuidzuidwest.

Morgen is het eerst wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. In de loop van de namiddag bereikt een storing vanaf de Franse grens ons land. Er valt dan opnieuw sneeuw in de Ardennen en ook elders kan de neerslag soms een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 0 of 1 graad in de Ardennen en 4 of 5 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit zuidzuidwest, maar wordt zwak en krimpt naar zuid tot zuidoost.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms nog regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. Woensdag wordt het waarschijnlijk droger met nog enkele lokale winterse buien.