Code geel wegens onweersbuien met hagel en rukwinden in hele land, morgen mogelijk code oranje

Er worden eerst onweersbuien in het westen en het centrum van het land verwacht. In de namiddag verplaatst het onweer zich naar het oosten van België. Vooral in het oosten en het zuidoosten kunnen de onweersbuien pittig worden, met kans op hagel en rukwinden tot 70 kilometer per uur. Het KMI heeft voor vandaag code geel afgekondigd voor heel België en de FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het noodnummer 1722. Ook morgen gaat het nog onweren: “We moeten waakzaam zijn voor wat er dan op ons afkomt”, zo zegt VTM-weerman Frank Duboccage. Het KMI sluit niet uit dat code geel morgen opgeschaald wordt naar code oranje.

Volgens het KMI start de dag met regen- of onweersbuien in het westen, die later op de dag naar het centrum en het oosten trekken. Het wordt dan ook vaker droog in het westen en de kans op onweer neemt er af.

Aan de kust wordt reeds om 7 uur onweer verwacht. Vanaf dan geldt code geel. Het zal daar wel het snelst opklaren: vanaf 13 uur zou het weer droog zijn.

Ook in West- en Oost-Vlaanderen geldt code geel vanaf 7 uur. Alleen belooft het volgens het KMI in West-Vlaanderen iets sneller op te klaren. Vanaf 15.30 uur geldt er geen code geel meer, voor Oost-Vlaanderen is dat pas omstreeks 17 uur.

Vanuit het westen trekt het onweer naar Antwerpen. Daar geldt code geel van 7 uur tot 17 uur.

In Vlaams-Brabant geldt code geel van 9 uur tot 19 uur.

In Limburg, in het oosten van het land, zal het onweer wellicht als laatst uitbreken. Er geldt code geel van 9.30 uur tot 19.30 uur. Hetzelfde geldt voor Brussel.

Ook onder de taalgrens wordt er onweer verwacht. In Henegouwen geldt code geel reeds omstreeks 07.30 uur. In Luik, waar het onweer vermoedelijk laatst uitbreekt, geldt een code geel tot 21 uur.

De onweders kunnen neerslaghoeveelheden veroorzaken van 10 tot 20 l/m². Daarnaast is er kans op rukwinden tot 70 km/h (lokaal iets meer) en vooral in het oosten kan er ook hagel vallen.

Vanavond zijn er nog wat buien mogelijk in het oosten van het land. Daarna wordt het overal overwegend droog met opklaringen. ‘s Nachts wordt de kans op onweersbuien vanuit Frankrijk weer groter. Op sommige plaatsen kan er ook mist gevormd worden, vooral in de Ardennen en de Kempen. De minima liggen in de buurt van 11 of 12 graden in het westen van het land en tussen 14 en 16 graden in het oosten.

Morgen hevige windstoten en “lokaal tornado’s”

Ook morgen bereiken al snel nieuwe buien met onweer of regenvlagen ons land vanaf de Franse grens. Plaatselijk is er kans op sterke windstoten en er kan veel neerslag vallen. In sommige streken kan er tijdens de meest intense onweers- of regenbuien op een uur tijd meer dan 40 liter neerslag vallen per vierkante meter, zegt het KMI. “Indien deze voorspellingen bevestigd worden is de kans zeer reëel dat de waarschuwing opgeschaald wordt naar oranje”, voegt het meteorologisch instituut toe.

“De onweersbuien van vrijdag ogen op dit moment erger dan die van morgen”, zo waarschuwt Frank Duboccage. “Experts spreken in de tekst hieronder van zware windstoten, mogelijk plaatselijk een tornado (volgens het Amerikaanse model) en hagel (large/very large hail). Toch maar waakzaam zijn voor wat er vrijdag op ons afkomt.”

Zaterdag krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Vooral over het noorden en het oosten is er in de ochtend kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden. Zondag blijft het droog met veel zon en soms zwaarbewolkte perioden. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Onweerradar

De voorspelde onweersbuien in onze contreien zijn het gevolg van de aanvoer van vochtige en warme luchtmassa’s uit het zuidwesten van Europa. De luchtstroming wordt daardoor eerder onstabiel. Je kan het onweer live volgen via deze onweerradar van NoodweerBenelux.

Droogte

Of al dat onweer ook een positieve kant heeft? De grote hoeveelheid neerslag zou misschien een einde kunnen maken aan de aanhoudende droogte? “Helaas”, zegt Duboccage. De voorspelde onweders zullen niet veel baat brengen. Dat heeft twee oorzaken. “Enerzijds is het heel plaatselijk. Anderzijds regent het maar heel kort en fel waar dat het onweert”, vertelt Dubbocage. Gevolg: het water kan maar met moeite in de grond dringen.

De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel alleen 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

