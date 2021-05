Code geel voor lokale onweersbuien met veel regenval en rukwinden, volgende week 25 graden?

Hier en daar viel deze ochtend natte sneeuw: “Uiterst zeldzaam in mei”

7 mei Vrijdagochtend viel hier en daar een dun laagje natte sneeuw. Volgens NoodweerBenelux was dat vooral in de provincie Antwerpen tegen de Nederlandse grens en in de Nederlandse provincie Brabant. Weersite weer.nl noemt het een “uiterst zeldzaam fenomeen in de maand mei”. "De warmte is in aantocht, maar vanochtend viel eerst op diverse plaatsen nog een laatste beetje natte sneeuw uit een gebied met buien dat over de zuidelijke helft van Nederland naar het oosten trok", aldus een woordvoerder.