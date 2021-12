Code geel voor hele land: KMI waarschuwt voor gladde wegen en mist, kans op (winterse) buien

Zondagnacht en maandagochtend is er bovendien verspreid over het land kans op de vorming van nevel of (aanvriezende) mist. Ook dit kan zorgen voor gladde situaties en een slecht zicht. Pas tegen de late namiddag bereikt een nieuwe neerslagzone ons land vanaf het westen. De maxima schommelen tussen -1 graad in de hoge Ardennen, +3 of +4 graden in het centrum en +5 graden aan zee.

Maandagavond regent het in het centrum van het land en later ook in het oosten, waar de neerslag valt onder de vorm van smeltende sneeuw en korrelhagel. In de Ardennen verwachten we zo’n 5 tot soms 10 cm sneeuw. In de nacht van maandag op dinsdag wordt het opnieuw droog vanaf het westen met brede opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft de lage bewolking domineren. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +3 graden aan zee. Aan zee is de wind tijdelijk nog vrij krachtig met rukwinden rond 50 of 60 km per uur.