Code geel voor gladheid, sneeuw verwacht in Ardennen en zuidelijkste puntje van Limburg, noodnummer 1722 geactiveerd

Vandaag wordt het wisselvallig met vooral in de zuidelijke landshelft buien van regen met lokaal ook kans op korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Hoge Ardennen vallen er eerder sneeuwbuien. Vanaf deze namiddag is er in het zuidelijkste deel van Limburg ook kans op winterse buien. Er geldt code geel voor gladheid. In de nacht van vrijdag op zaterdag liggen de temperaturen in veel streken rond het vriespunt, zodat er gevaar is voor ijsplekken. Dat meldt het KMI.

Naar het noorden toe vallen er minder buien en is het vaker droog vandaag. De maxima liggen tussen 0 en 3 graden in de Ardennen, rond 4 à 5 graden in de Condroz en 6 of 7 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 50 km/u of mogelijk wat meer tijdens een felle bui. Aan zee waait de wind meestal vrij krachtig of soms krachtig uit westelijke richtingen met rukwinden tot 60 km/u.

Waar en wanneer mogen we sneeuw verwachten in ons land?

Vanavond beïnvloedt een neerslagzone met winters karakter vooral het zuidelijke deel van het land. Een extra sneeuwlaag van meerdere centimeters is mogelijk, vooral dan in de zuidelijke Ardennen en in Belgisch Lotharingen. Vooral over delen van Wallonië en eventueel de Limburgse heuvels kan er dus tijdens de namiddag en avond langduriger winterse neerslag vallen, die boven 300 tot 400 meter blijft liggen. Ten zuiden van Samber en Maas wordt vijf tot tien centimeter - of lokaal iets meer - sneeuw in 24 uur tijd verwacht.

Over het noordelijk deel van ons land blijft het mogelijk veel droger met maar enkele lokale (winterse) buien. Pas in de loop van de dag kunnen we hierover meer zekerheid krijgen op basis van de radarbeelden.

Volledig scherm Er worden winterse buien verwacht in de Ardennen en het zuidelijkste puntje van de provincie Limburg. © KMI

Code geel: KMI waarschuwt voor gladheid

Het KMI waarschuwt voor gladheid. Code geel is van kracht. In de nacht van vrijdag op zaterdag liggen de temperaturen immers rond het vriespunt, zodat er gevaar is voor ijsplekken.

Komende nacht verschijnen er over het westen en het centrum tijdelijk brede opklaringen. Later neemt de bewolking vanaf het westen opnieuw toe. De minima schommelen van 0 tot -2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond of iets boven het vriespunt in het centrum tot +2 à +3 graden aan zee. De meestal matige westelijke wind krimpt naar het zuidwesten. Aan de kust is de wind aanvankelijk nog vrij krachtig tot krachtig uit noordwest, krimpend naar zuidwest.

Afgelopen nacht heeft het directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen van de Waalse openbare dienst overigens de pre-alarmfase voor overstroming opgeheven voor de Vierre, een rivier in de provincie Luxemburg. De Vierre was de laatste rivier in Wallonië waarvoor de pre-alarmfase nog gold, na de overvloedige regen eerder deze week in het zuiden van het land.

Voorspelling voor de komende dagen

Zaterdagochtend hangen er lage wolken in Hoog- België en zijn er eventueel nog enkele opklaringen over het noordoosten. De bewolking neemt echter snel toe vanaf het westen, gevolgd door perioden van lichte regen. In de namiddag en 's avonds gaat het harder regenen met lokaal opnieuw vrij veel neerslag. In de Ardennen valt er eerst sneeuw die later overgaat in regen. De maxima worden op het einde van de dag bereikt en liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen, 7 à 8 graden in het centrum en 9 graden in het westen. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag toe tot vrij krachtig en aan de kust tot soms krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 à 70 km/u, aan zee tot 70 à 80 km/u.

Zondag is het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien, vooral dan over de oostelijke landshelft. In Hoog- België heeft de neerslag nog een winters karakter. In de loop van de dag wordt het droger bij maxima van 0 graden in de Hoge Venen tot 6 of 7 graden in Vlaanderen. De wind is matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest.

Maandag verwacht het KMI eerst enkele opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe maar het blijft overwegend droog. De maxima worden op het einde van de dag opgetekend en zij liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen, 7 graden in het centrum en 9 graden aan zee. Er waait een matige zuidenwind.

Dinsdag wordt het wisselvallig met veel wolken en regenbuien. We halen maxima van 5 tot 11 graden, wat zacht is voor de tijd van het jaar. De zwakke tot matige zuidwestenwind ruimt naar het westnoordwesten.

Woensdag blijft het overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Het is minder zacht met maxima van 2 tot 7 graden. Er waait een matige noordwestenwind.

Ook donderdag lijkt het droog te blijven, maar mogelijk kunnen de lage wolken in vele streken hardnekkig zijn. De maxima lopen uiteen van 3 tot 8 graden bij een zwakke tot matige westenwind.

Noodnummer 1722 geactiveerd Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst. Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.