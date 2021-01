Code geel: KMI waarschuwt voor rijm- en ijsplekken morgen

Code geel geldt voor alle Belgische provincies. Dat betekent dat er kans is op lokale ijzel of rijm- of ijsplekken. In de loop van de ochtend is er in Vlaanderen kans op gladheid, na de middag is Wallonië aan de beurt.

Morgenochtend liggen de maxima tussen 1 graad in het uiterste noorden tot 7 graden aan de grens met Frankrijk. In de loop van de dag wordt het geleidelijk aan kouder. Het blijft betrokken. Eerst valt er regen of smeltende sneeuw in het centrum of het westen en regen in het zuiden.

In de loop van de namiddag en avond kan het sneeuwen in het zuiden. Geleidelijk wordt het overal droog met brede opklaringen, waardoor het afkoelt. De minima schommelen tussen -6 graden in de Ardennen tot -3 graden in het westen.

Zondagochtend is het koud met vriestemperaturen en het blijft uitkijken voor rijm- en ijsplekken. Overdag is het nog zo goed als droog met eerst brede opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden.