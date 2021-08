Code geel: KMI waarschuwt voor onweer met rukwinden

Regenachti­ge dag met frisse temperatu­ren, ook rest van de week bewolkt en kans op buien

17 augustus Vandaag is het eerst droog met opklaringen. In de Ardennen hangt er tijdelijk lage bewolking. Later op de dag neemt de bewolking toe vanaf het noordwesten en na de middag valt er opnieuw regen. Het wordt fris met maxima van 14 tot 16 graden in de Ardennen en van 16 tot 18 graden in de andere streken. De wind waait matig uit west tot zuidwest, aan zee vrij krachtig met pieken tot 50 km/uur.