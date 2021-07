Code geel. KMI waarschuwt voor onweer met intense buien, concert op Werchter Parklife uitgesteld

Het KMI geeft vandaag code geel voor het hele land van 12 uur tot 23 uur. Het weerinstituut waarschuwt voor onweersbuien in de meeste streken, waarbij lokaal veel neerslag in korte tijd kan vallen. Tijdens de meest intense buien kan er ook hagel vallen. Binnenlandse Zaken heeft opnieuw het nummer 1722 geactiveerd. Het voor deze namiddag geplande concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine op Werchter Parklife wordt uitgesteld wegens het slechte weer.

In de loop van deze voormiddag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met al kans op buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser, met veel neerslag op korte tijd en kans op hagel. Er kan ook een onweer losbarsten. Code geel betekent dat er in één uur tijd 10 tot 30 liter neerslag per vierkante meter kan vallen of in zes uur tijd 20 tot 40 liter per vierkante meter. Ook zijn lokaal zware rukwinden of hagelstenen mogelijk.

Daarom heeft Binnenlandse Zaken het nummer 1722 opnieuw geactiveerd. Dat nummer is er voor wie hulp nodig heeft van de brandweer, bijvoorbeeld voor storm- of waterschade, zonder dat er sprake is van levensbedreigende toestanden. Wie dringend een ambulance of de brandweer nodig heeft omdat iemands leven mogelijk in gevaar is, kan nog altijd naar de gewone noodcentrale 112 bellen. Het extra telefoonnummer moet overbelasting van die noodcentrale tegengaan.

1722 bereiken kan ook online. De FOD Binnenlandse Zaken geeft daar ook de voorkeur aan: een digitale aanvraag om hulp via het e-loket komt namelijk rechtstreeks bij de brandweer terecht, wie 1722 telefonisch contacteert komt nog altijd terecht bij de operatoren die ook de 112-oproepen behandelen.

Vanavond en in het begin van de nacht trekken er nog enkele onweersbuien over het land. In het tweede deel van de nacht wordt het geleidelijk droger, al kunnen er vooral in het zuiden nog enkele buien. De minima liggen tussen 7 graden plaatselijk in de Hoge Venen en 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Concert Werchter Parklife uitgesteld

Het voor deze namiddag geplande concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine op Werchter Parklife wordt uitgesteld wegens het slechte weer. De tickets blijven geldig voor de nieuwe datum die zo snel als mogelijk geprikt wordt. Alle ticketkopers worden gecontacteerd door Ticketmaster. Het concert van Black Box Revelation en Equal Idiots van vanavond gaat wel door zoals gepland.

Volledig scherm Werchter Parklife © Vertommen

Wateroverlast in Waals-Brabant

Onweer hield afgelopen nacht al lelijk huis in het oosten van Waals-Brabant. Tal van huizen hebben te kampen met ondergelopen kelders en veel beken zijn uit hun oevers getreden. De hulpdiensten kregen zo’n vijftig meldingen binnen van ondergelopen kelders, modderstromen en bomen op de weg. De brandweer van Geldenaken en Waver moest tientallen keren uitrukken.

Weinig beterschap volgende week

Begin volgende week is er nog niet veel beterschap op komst. Het wisselvallige weer blijft aanhouden, met regelmatig neerslag en mogelijk wat onweer. Het blijft vrij fris, met vooral op dinsdag meer wind. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum van het land. Vrijdag wordt het rustiger en zaterdag blijft het meestal droog met zonnige perioden en wolkenvelden. Het wordt ook iets warmer met maxima van 20 tot 24 graden.