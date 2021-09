Code geel: KMI waarschuwt voor lokaal hevige buien en onweer

Na ochtend­grijs volgt aangename zaterdag, maar houd rekening met een buitje

11 september De dag begint met veel bewolking en lokaal wat lichte regen of motregen. In de loop van zaterdag verschijnen er wat meer opklaringen, vooral dan in het zuiden van het land. In het noorden van het land is dan een buitje mogelijk. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Ardennen en 21 à 22 graden in het centrum, meldt het KMI.