Code geel in Limburg en Wallonië: lokaal felle buien met onweer en rukwinden tot 50 km/u

HET WEERVanaf het einde van de namiddag trekken buien vanuit Frankrijk over ons land. Lokaal kunnen die hevig zijn en gepaard gaan met onweer en hagel. Tijdens zo’n onweersbui zijn lokaal rukwinden tot 50 km/u of iets meer mogelijk. Dat meldt het KMI. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Ook morgen staat nog onweer op het programma.

Vooral Wallonië ligt in de gevarenzone, maar ook voor de provincie Limburg is code geel uitgeroepen. Dat betekent dat burgers waakzaam dienen te zijn. “Het is moeilijk om te voorspellen waar die regen- en onweersbuien precies zullen toeslaan”, stelt VTM-weerman David Dehenauw. De maxima schommelen tussen 22 en 27 graden.

Volledig scherm Voor de provincie Limburg is code geel uitgeroepen. © KMI

Het nummer 1722 is geactiveerd. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel het noodnummer 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

In de loop van de avond en nacht wordt het rustiger en worden de opklaringen breder. Zeer lokaal is een bui nog mogelijk. De minima variëren tussen 12 graden in de Hoge Venen en 18 graden in Laag- België.

Morgenochtend is er veel bewolking en vallen enkele geïsoleerde buien, maar in de meeste streken is het nog droog. In de loop van de dag neemt de kans op lokaal intense en onweerachtige buien overal toe. Lokaal kan er hagel vallen. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 24 graden in het centrum.

Morgenavond zijn er aanvankelijk nog onweerachtige buien mogelijk. In de loop van de nacht wordt het droger en verschijnen er opklaringen. In de Ardennen blijft de kans op buien aanhouden, bij minima tussen 10 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden in Laag- België.

Zaterdag is het vaak bewolkt met soms enkele opklaringen. In het noordwesten en uiterste noorden van het land valt er soms wat lichte regen of een bui, elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Zondagochtend zijn er plaatselijk brede opklaringen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Lokaal kan daar ook wat nevel of een mistbank hangen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt, maar het blijft in de meeste streken droog. De kans op een geïsoleerde bui is het grootst in het uiterste noorden of noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Maandag is het rustig en in de meeste streken droog, met ‘s ochtends lokaal wat ochtendgrijs. In de loop van de dag wisselen soms brede opklaringen af met wolkenvelden. De maxima blijven rond 21 graden liggen in het centrum.