Code geel in heel het land vanwege gladheid, voorbije nacht was koudste van het jaar

Het is overal in het land uitkijken voor gladheid door rijmplekken. Het KMI kondigde code geel af voor het hele land. De voorbije nacht was de koudste van het jaar. In Ukkel gaf het kwik -6,8 graden aan, meldt KMI-weerman David Dehenauw.

Ook elders werden koudste nachten van het jaar opgemeten. Dat was het geval in West-Vlaanderen (Beitem, -7,1 graden), Oost-Vlaanderen (Melle, -8,6 graden), Antwerpen (Sint-Katelijne-Waver, -8,9 graden), Vlaams-Brabant (Zaventem, -7,2 graden) en Limburg (Diepenbeek -11 graden).

In Elsenborn (provincie Luik) daalde de temperatuur naar -13,7 graden. Maar dat was er niet de koudste nacht van het jaar, aldus Dehenauw.

Regen op komst

Deze ochtend is het zeer koud, maar helder. In de loop van de dag wordt het bewolkt en kan het gaan regenen. De temperaturen klimmen in de late namiddag van het vriespunt naar 3 graden in Laag- en Midden-België. In de Ardennen komen ze niet hoger dan het vriespunt. Daar wordt de wind vrij krachtig, met rukwinden tussen tot 50 en zelfs 70 kilometer per uur.

Volledig scherm © KMI

Vanavond en -nacht trekt een storing van west naar oost, die regen met zich meebrengt. Vooral in de Ardennen vriest die regen aan, maar ook elders is dat niet uitgesloten. De minima schommelen tussen -2 graden en 2 graden, maar in de loop van de nacht stijgen die temperaturen tot waarden tussen 3 graden en 6 graden. Ook ‘s nachts gaat het stevig waaien, met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

10 graden

Morgen kent een grijze, regenachtige start. Na de middag trekt de regenzone verder naar Nederland en blijft het op veel plaatsen droog. De maxima schommelen tussen 4 graden en 10 graden. De wind waait vrij krachtig, met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Ook dinsdag begint zwaarbewolkt. Later wordt het droog, maar zullen er niet veel opklaringen zijn. In de loop van de namiddag arriveert een nieuwe regenzone in ons land. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. Het blijft vrij krachtig waaien, met rukwinden tot 60 kilometer per uur.