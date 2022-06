Code geel in heel het land met kans op felle buien, onweer en hagel: hevige regenval zorgt voor wateroverlast in Lier en Kortrijk

Er is in het hele land kans op felle buien, met veel neerslag, onweer en hagel, en windstoten tussen de 50 en 60 km/uur, voorspelt het KMI. Voor de rest van de dag is er code geel afgekondigd voor onweer. “We verwachten geen code oranje, dus niet het zwaarste onweer. Maar we sluiten ook niet uit dat er op sommige plaatsen overlast kan zijn”, zegt VTM-weerman David Dehenauw. In Lier en Kortrijk is er inmiddels wateroverlast gesignaleerd, na overvloedige regen en onweer.

Op verschillende plaatsen heeft het al flink geregend, met overlast tot gevolg. Zo is er in Lier - in de provincie Antwerpen al wateroverlast: op beelden is te zien hoe een straat volledig blank staat.

Ook in Kortrijk is er sprake van wateroverlast. Onder meer de tunnel onder de spoorweg in de Felix de Bethunelaan staat nog maar eens onder water. Ook liepen er bij de brandweerzone Fluvia wel 50 tot 60 meldingen binnen van ondergelopen straten, kelders of garages.

En er is nog meer onweer op komst, zo wordt voorspeld. “Intussen ligt er een nieuwe onweerszone klaar in het zuiden en die komt naar het noorden”, aldus VTM-weerman David Dehenauw. “Het onweer zal niet overal even fel zijn, maar code geel lijkt gerechtvaardigd te zijn.” Vervolgens kunnen er nog enkele opklaringen volgen, maar “namiddag komt er alweer een nieuwe regenzone aan”.

Tot wanneer geldt code geel? Aan de kust, in West- en Oost-Vlaanderen geldt code geel vanaf 11 uur tot middernacht. In Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel geldt code geel vanaf 6 uur tot middernacht. Ook in Wallonië geldt code geel vanaf 6 uur tot middernacht, met uitzondering van Henegouwen: daar geldt code geel vanaf 11 uur. Volledig scherm Code geel © KMI

De buien minderen vanavond en vannacht. Het wordt dan overal droog met brede opklaringen. In het tweede deel van de nacht wordt het in de westelijke helft van het land wisselend tot zwaarbewolkt. De minima liggen dan tussen 12 en 16 graden.

Weerbericht voor de volgende dagen

Zaterdag wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. De maxima liggen tussen 20 en 24 of 25 graden. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag is er kans op veel neerslag.

Zondagochtend is er nog een laatste bui mogelijk in het oosten en het noordoosten van het land, terwijl het elders al droog is met opklaringen. In de loop van de namiddag en avond zorgt een nieuwe golf op de storing voor veel bewolking met regen of (onweers)buien, voornamelijk in het oosten van het land. In het westen, en waarschijnlijk ook in het centrum, blijft het droog met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Ardennen en 22 of 23 graden in de Kempen.

Ook op maandag bepaalt de golvende storing ons weerbeeld. Waarschijnlijk blijft het overwegend bewolkt met kans op regen of buien in de oostelijke landshelft. In het westen is het meestal droog met meer opklaringen. Maxima van 19 tot 24 graden.

Welk weer mogen we vandaag verwachten? Weerman Frank Duboccage legt uit:

