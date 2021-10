Code geel en op sommige plaatsen zelfs oranje voor rukwinden en regen

Voor bijna het hele land geldt tot vanmiddag code geel voor wind en regen. In Henegouwen en Namen is dat zelfs code oranje voor regen. Dat meldt het KMI. De FOD Binnenlandse Zaken activeert tijdelijk het nummer 1722. “Het is al bij al meegevallen. Het was geen felle regen zoals je die hebt bij onweersbuien”, zegt onze weerman Frank Duboccage.

Bekijk hier het weerbericht van 2 oktober:

Gisterenmiddag bereikte een zeer actief en golvend koufront ons land. Dat front blijft tot en met vandaag over België hangen, met veel neerslag. Het overgrote deel van die neerslag valt tussen zaterdagavond 20 uur en zondagmiddag 14 uur. In de meeste Vlaamse provincies wordt tussen 20 en 50 liter per vierkante meter neerslag verwacht, in Namen en Henegouwen gaan de verwachtingen tot 65 liter per vierkante meter.

“In een hele maand oktober valt er gemiddeld 70 liter per vierkante meter”, legt weerman Frank Duboccage uit. “Dat is dus twee derde van wat er normaal in de hele maand oktober valt. Het is echt wel opletten geblazen.” De regenzone brengt ook stevige wind met zich mee. In het oosten van het land is de wind in de voormiddag nog krachtig met rukwinden van 70 tot plaatselijk 90 km/uur.

In Picardisch Wallonië, het gebied dat zich uitstrekt tussen Rijsel, Brussel, Bergen en Kortrijk, heeft de brandweer gisteravond een dertigtal interventies moeten doen als gevolg van de regen en de hevige wind. Er vielen geen slachtoffers.

Ook in Vlaanderen en Brussel is het hier en daar uitkijken op de weg. In Brussel waren vanochtend een aantal tunnels van de kleine ring onder water gelopen, de brandweer heeft het water weggepompt. “Het was een drukke ochtend”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “We hebben een veertigtal interventies uitgevoerd, vooral voor ondergelopen straten. Er waren weinig interventies bij particulieren en gelukkig geen menselijk leed.”

In Vlaanderen zijn er voorlopig geen meldingen van ondergelopen huizen. Er is nergens grote schade, omdat de regen erg verspreid is gevallen. “Er zijn tientallen liters per vierkante meter gevallen, maar dat verspreid over 24 uur”, zegt Duboccage. Hier en daar wordt het zelfs droger.

De namiddag verloopt betrokken met nog veel regen over het centrum en het oosten van het land. Het wordt geleidelijk droger over het westen, zegt het KMI. De temperaturen liggen tussen 13 en 17 graden. Zondagavond wordt het droog over het westen en centrum, maar valt er nog wat regen over het oosten. Zondagnacht is het dan overal droog met brede opklaringen. Er hangt lage bewolking in de Ardennen. De minima schommelen tussen 7 en 11 graden.

Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Morgen/maandag start de dag op de meeste plaatsen droog met zon. In de Ardennen zijn tijdelijk lage wolken mogelijk. Overdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Tijdens de avond neemt de kans op een bui af en verschijnen er brede opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden met een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Aan de kust waait er een vrij krachtige wind met rukwinden tot 55 km/u.

Dinsdagochtend is het al betrokken over het uiterste westen met wat lichte regen. Elders is het nog droog met hier en daar een streepje zon. Geleidelijk neemt de bewolking vanuit het westen toe en gaat het regenen. De meeste neerslag verwachten we over het westen van het land. In de loop van de dag komen er weer opklaringen vanuit het westen. De namiddag verloopt dan op vele plaatsen wisselend bewolkt met vooral in de kustregio nog een paar buien. De maxima liggen tussen 12 graden op de hoogten en 14 of 15 graden aan zee en klimmen tot 17 of 18 graden in het oosten. Er is opnieuw veel wind, matig tot vrij krachtig, eerst uit het zuiden, later uit het zuidwesten.

Woensdag wordt het zwaarbewolkt met de doortocht van een actieve neerslagzone met soms intense buien, sommige zelfs onweerachtig, vooral over het noorden van het land. In de namiddag zijn er een paar opklaringen. De maxima liggen tussen 10 graden op de hoogten van het land en 14 of 15 graden elders. De wind waait eerst matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten, later matig uit het westen. Aan zee is de wind soms krachtig uit het noordwesten.

