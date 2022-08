China kreunt onder ergste hittegolf ooit: “Records niet bij te houden, zowel overdag als 's nachts”

Duncan spreekt van een “onvoorstelbare hitte”. “Het district Beibei haalde twee dagen op rij 45 graden Celsius en op sommige plaatsen werd het ‘s nachts niet koeler dan 34 graden Celsius”, meldde hij dit weekend. “In Tsjoengking werd een minimumtemperatuur van 34,9 graden Celsius opgetekend. Als het een verificatie doorstaat, spreken we van de warmste augustusnacht in de Chinese geschiedenis.”

Volledig scherm © Getty Images

Vandaag sneuvelden tien records volgens Etienne Kapikian van Météo-France, gisteren en eergisteren waren het er tientallen. “Oude records worden dit jaar vaak meerdere keren gebroken", zegt hij. Ook opvallend in de data: de records worden vaak meteen met maar liefst 2 tot 4 graden Celsius scherper gesteld.

“Ongezien”

Volgens de Chinese Meteorologische Administratie (CMA) is de extreme hitte en droogte “ongezien”. “De combinatie van de duur en de extreme intensiteit maakt de Chinese hittegolf de ergste ooit geregistreerd op Aarde”, aldus klimatoloog Maximiliano Herrera.

“Gisteren sneuvelden 82 hitterecords in China”, gaat hij verder. “Heel wat weerstations hebben de voorbije weken een volledige nieuwe top 20, top 25 of top 30 van warmste dagen in de afgelopen 70 jaar geregistreerd. Een dag eerder waren het 52 records. Dit is de ergste hittegolf die we al gezien hebben in de wereldwijde klimaatgeschiedenis.”

In het zuidwesten van China is een limiet gezet op het stroomverbruik, omdat gezinnen meer elektriciteit verbruiken door de hitte en de droogte, terwijl er net minder stroom is uit waterkracht. Al elf dagen op rij is er een code rood voor de hitte van kracht. Voor de droogte is dat een code oranje.

Volledig scherm © ANP / EPA

Het ministerie van Landbouw liet zondag weten dat de droogte een verwoestend effect heeft op de oogsten van rijst en graan in bepaalde regio's in het zuiden, meldt persbureau Reuters. Er zou gelukkig beterschap op komst zijn. Volgens het CMA zou woensdag een koufront het land binnenkomen via het noordwesten.

Bedrijven

In de provincie Tsjoengking zijn sinds vandaag meer dan 500 winkelcentra minder lang open om stroom te besparen. In de provincie Sichuan is de beperking van het stroomverbruik voor de industrie verlengd tot donderdag. Sommige bedrijven zijn zelfs dicht. Sichuan haalt 80 procent van zijn stroom uit waterkracht en genereert nog maar de helft van wat het normaal genereert door een enorme daling van het waterpeil.

Bekijk ook: