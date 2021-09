Californische kustdorpen hebben geen drinkwater meer: vrachtwagens voeren dagelijks bijna half miljoen liter aan

Bewolkt met kans op motregen, daarna af en toe wat zon

30 augustus Vanochtend hangt er veel lage bewolking met plaatselijk nog wat lichte motregen en soms mist in de Ardennen. In de loop van de dag wordt het meestal droog in het westen van het land met opklaringen, en krijgen de andere streken een wisselende bewolking met enkele buien, vooral in het oosten. De maxima klimmen naar 16 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.