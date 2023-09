Burgemeester staat gefrustreerd met voeten in het water om automobilisten tegen te houden: "Waar gaan jullie naartoe? Volos stroomt volledig onder”

“Mensen, waar gaan jullie naartoe? Keer terug naar huis. Volos zal volledig overstromen. Dit is gekkenwerk, de rivieren gaan het niet houden”, klonk het. In de Griekse stad zijn voorlopig twee doden gevallen. Een van hen is een veehouder (51), hij raakte bedolven onder een instortende muur. Een ander slachtoffer is nog steeds vermist nadat zijn wagen verrast werd door het wassende water. Tientallen burgers zitten vast in hun huizen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Griekenland houdt de adem in voor ongezien noodweer. Sommige weermodellen voorspellen in 48 uur evenveel regen als in één jaar tijd en meer. Net omdat er al herhaaldelijk voor gewaarschuwd werd, spat de frustratie bij Beos er zo af. “We hebben al wel honderd keer gezegd dat mensen thuis moeten blijven”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Intussen is het onvermijdbare gebeurd. De Krafsidonas trad uit zijn oevers, waardoor straten omgetoverd werden tot kolkende rivieren. Het forse natuurgeweld levert apocalyptische beelden op. Zo kantelde onder meer een toeristische bus in een zinkgat (zie bovenste filmpje). Een voetgangersbrug stortte ook in.

Volledig scherm Een omgevallen boom wordt meegesleurd door de kolkende rivier. © via REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © via REUTERS

Volledig scherm © via REUTERS

KIJK. Griekenland zet zich schrap voor ongezien noodweer