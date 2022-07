Britse wetenschappers zeggen dat de temperaturen in de wereld sneller stijgen dan hun instrumenten kunnen meten

De kans op hittegolven is minstens tien keer zo groot geworden door de klimaatverandering als gevolg van menselijke activiteiten. Dat blijkt uit een nieuwe analyse. Het World Weather Attribution-project, dat de analyse uitvoerde, zei ook dat de bevindingen waarschijnlijk een onderschatting zijn, en waarschuwde dat de instrumenten waarover wetenschappers beschikken te beperkt zijn om de rol die de mens speelt in hittegolven juist in te kunnen schatten.

Hittegolven komen wereldwijd steeds vaker voor en duren steeds langer. Wetenschappers zeggen dat de door de mens veroorzaakte klimaatverandering een invloed heeft op al die hittegolven. De moeilijkere vraag om te beantwoorden is: “In welke mate is de mens verantwoordelijk?”

Om de invloed van de mens op extreme hitte te bepalen, gebruiken wetenschappers een combinatie van waarnemingen en klimaatmodellen. Hoewel modellen vaak standvastig zijn in hun bevindingen, is de waargenomen extreme hitte in West-Europa veel sterker toegenomen dan de modellen raamden.

40 graden

“Terwijl de modellen schatten dat de uitstoot van broeikasgassen de temperatuur tijdens deze hittegolf met 2 graden celcius heeft doen toenemen, wijzen de nieuwste weergegevens erop dat de hittegolf 4 graden celcius koeler zou zijn geweest in een wereld die niet was opgewarmd door menselijke activiteiten”, aldus WWA in een persbericht. “Dit wijst erop dat de modellen de werkelijke impact van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering sterk onderschatten.”

Het Verenigd Koninkrijk kreeg vorige week te maken met hoge temperaturen die op 19 juli voor het eerst in de geschiedenis boven de 40 graden Celsius uitkwamen en in het Engelse dorp Coningsby 40,3C bereikten. De Britse regering heeft voor het eerst een waarschuwing voor extreme hitte afgegeven voor verschillende delen van Engeland, waaronder de hoofdstad Londen.

“In Europa en andere delen van de wereld zien we steeds meer recordbrekende hittegolven die extreme temperaturen veroorzaken die sneller warmer zijn geworden dan in de meeste klimaatmodellen”, zegt Friederike Otto van het Imperial College in Londen, die het WWA-project leidt. “Het is een zorgwekkende bevinding die suggereert dat als de koolstofuitstoot niet snel wordt teruggedrongen, de gevolgen van klimaatverandering voor extreme hitte in Europa, die nu al extreem dodelijk is, nog erger zouden kunnen zijn dan we eerder dachten.”

Steeds vaker hittegolven

Elke fractie van een graad opwarming van de aarde zal een verergering van de gevolgen van de klimaatcrisis met zich meebrengen, zeggen de wetenschappers. De wereld is gemiddeld al 1,2 graden Celsius warmer geworden en er is een groeiende consensus dat de mens moet proberen de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken om omslagpunten te voorkomen. Als dit niet lukt, kunnen sommige ecosystemen waarvan de aarde afhankelijk is, moeite hebben om zich te herstellen.

Volgens de wetenschappers blijkt uit de modelresultaten ook dat een hittegolf zo intens als die van vorige week in Europa “nog steeds zeldzaam is in het huidige klimaat”. Er is slechts een waarschijnlijkheid van 1% dat dit elk jaar gebeurt. Toch blijkt uit de weergegevens dat de resultaten van de computersimulatie aan de voorzichtige kant zijn en dat soortgelijke extreme hittegolven zich waarschijnlijk ook vaker zullen voordoen.

