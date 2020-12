Brandweer heeft handen vol met schade door storm Bella: rukwinden tot 100 km/u, veel regen en sneeuw in de Ardennen

Storm Bella raast vandaag in de vorm van een actieve storing met veel regen en wind door het land. In de Ardennen valt de neerslag in de vorm van (natte) sneeuw. De wind is krachtig tot zeer krachtig met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 1 en 8 graden. Dat meldt het KMI. Voor de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt vandaag code oranje. De FOD Binnenlandse Zaken heeft preventief het nummer 1722 geactiveerd. Op verschillende plaatsen is er al schade gemeld door het stormweer.

De actieve storing trekt van van west naar oost door het land. Het is betrokken met vrij veel regen in Laag- en Midden-België. In de Ardennen, wellicht boven de 400 à 500 meter, valt er (natte) sneeuw. Op de Ardense hoogten kan er daardoor 15 tot 20 centimeter extra sneeuw vallen en door de forse wind is er ook gevaar voor extra sneeuwophopingen, waardoor in drie provincies code oranje van kracht is wegens mogelijke gladheid. De politie riep na de overrompeling gisteren al op om vandaag niet naar de Hoge Venen te trekken, ook omwille van het slechte weer.

Op het einde van de namiddag wordt het droger in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Ardense hoogten en 7 à 8 graden aan de kust. Er waait een overwegend krachtige of hier en daar zelfs zeer krachtige zuidzuidwestenwind met rukwinden van 80 tot 100 kilometer per uur.

Schade

Het treinverkeer tussen de stations Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas is eveneens onderbroken, omdat het stormweer heeft geleid tot schade aan de bovenleiding. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Ook tussen Eeklo en Waarschoot is het treinverkeer tijdelijk stilgelegd, al is de situatie daar intussen hersteld.

Het treinverkeer tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas werd rond 10.15 uur stilgelegd, zo meldt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Er worden vervangbussen ingelegd. Sommige treinen zullen ook worden omgeleid via Mechelen.

Storm Bella heeft daarnaast ook op andere plaatsen in België geleid tot incidenten die het treinverkeer korte tijd hinderden. Zo zijn er ook tussen Puurs en Willebroek takken op de sporen terechtgekomen en is tussen Kortemark en Lichtervelde een zeil op de sporen beland. Op drie verschillende plaatsen - in Blankenberge, Tollembeek en Moeskroen - is ook een trampoline op de sporen gewaaid.

In drie provincies geldt vandaag code oranje, elders blijft het bij code geel. © KMI

Officiële storm

Volgens weerman David Dehenauw van het KMI is er vanmorgen op de meetpaal Westhinder 9 Beaufort gemeten, waarmee storm Bella ook officieel een Belgische storm is geworden. “Het is dit jaar de 11de dag met stormweer”, aldus Dehenauw, wat al van 2015 geleden is. In de namiddag neemt de wind verder in kracht af vanuit het westen.

Door het stormweer is het nummer 1722 geactiveerd door Binnenlandse Zaken. De bedoeling van dat telefoonnummer is om niet-dringende schade te melden aan de brandweer. Op die manier kunnen de noodnummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) worden vrijgehouden voor levensgevaarlijke situaties. Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade.

Ook morgen sneeuw in Ardennen

Vanavond en komende nacht valt er nog neerslag in het oosten van het land. Het wordt snel droger in het westen en het centrum maar enkele buien blijven mogelijk, eventueel ook met wat winterse neerslag in Vlaanderen. Op de Ardense hoogten verwacht het KMI nog perioden van smeltende sneeuw of sneeuw. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig vanaf het westen uit zuidzuidwest.

Morgen is het eerst wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. In de loop van de namiddag bereikt een storing vanaf de Franse grens ons land. Er valt dan opnieuw sneeuw in de Ardennen en ook elders kan de neerslag soms een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 0 of 1 graad in de Ardennen en 4 of 5 graden in Vlaanderen. De wind is matig uit zuidzuidwest, maar wordt zwak en krimpt naar zuid tot zuidoost.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms nog regen, korrelhagel of smeltende sneeuw.

Woensdag wordt het waarschijnlijk droger met nog enkele lokale winterse buien.

Ruim 1.300 gezinnen in Engeland moeten woning verlaten

Ook in de buurlanden doet storm Bella zich opmerken. In het oosten van Engeland zijn meer dan 1.300 gezinnen verzocht hun woning te verlaten. De politie riep duizenden andere inwoners van het graafschap Bedfordshire op uit voorzorg hun woning te verlaten. Gevreesd wordt dat de rivier Great Ouse buiten haar oevers treedt, met overstromingen tot gevolg.

Ook in andere delen van Groot-Brittannië waarschuwden de autoriteiten voor de gevolgen van storm Bella, die op tweede kerstdag gisteren al voor felle buien en hevige regenval zorgde. Het meteorologische instituut heeft waarschuwingen uit doen gaan voor delen van Wales, Noordwest-Engeland, Schotland en heel Noord-Ierland, meldt de BBC. Op verschillende plaats werden windstoten gemeten van meer dan 100 kilometer per uur. Op het eiland Wight in het Kanaal bereikte de wind zelfs een snelheid van 170 kilometer per uur.

In heel Zuid-Engeland kampt het treinverkeer met vertragingen. De spoorlijn tussen Bournemouth en Southampton liep onder water. Andere spoorwegen worden geblokkeerd door onder meer omgevallen bomen. Ook mensen die het Kanaal willen oversteken tussen Dover en Calais moeten rekening houden met vertragingen. Het meteorologisch instituut meldt verder dat wegen en spoorwegen in vooral het westen van Schotland waarschijnlijk tot halverwege zondagmiddag te kampen krijgen met sneeuwval en ijsvorming. Later zondag zou dit ook in Noord-Ierland, Noord-Wales, Noordwest-Engeland en Zuidwest-Schotland kunnen gebeuren.

Op het Nederlandse Vlieland is tussen 3 en 4 uur vannacht een gemiddelde windkracht van 9 gemeten en daarmee is officieel sprake van de zevende storm van het jaar en de eerste van de winter, aldus Weeronline. Bella zal de hele ochtend nog harde wind veroorzaken in Nederland: er is kans op zware windstoten van 80 tot 110 kilometer per uur.

Bella zorgde voor hoge golven in het Engelse Dover. © Photo News