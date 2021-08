Branden houden aan: toeristen geëvacueerd uit Italiaanse Pescara, delen Rodos zonder stroom

Hitte en branden in Italië, Grieken­land en Turkije houden aan, verschil­len­de doden en gewonden

1 augustus Italië, Griekenland en Turkije gaan nog steeds gebukt onder een extreme hittegolf en natuurbranden. De Italiaanse brandweerlieden hebben de voorbije 24 uur meer dan 800 brandhaarden geregistreerd. In het noordwesten van het Griekse schiereiland Peloponnesos zijn vandaag vijf dorpen ontruimd. Er zijn ook zeker zestien gewonden. In de Turkse vakantieregio Bodrum werden mensen met boten over zee in veiligheid gebracht. In Turkije vielen al acht doden.