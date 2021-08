Zomer goed op weg om het natste seizoen ooit te worden, maar er is hoop: “Niets sluit uit dat we in september nog een paar mooie dagen krijgen”

Nee, ook deze bijna voorbije augustusmaand zorgde op de weerkaarten niet voor de verhoopte kentering na de rampzalige julimaand. Tot en met afgelopen zondag ving de KMI-pluviometer in Ukkel deze maand al 118,6 mm (of liter per vierkante meter) regenwater op. Met afgelopen juli al 166,5 mm en in juni 121 mm is het niet alleen de eerste keer sinds 1969 dat er in de drie opeenvolgende zomermaanden minstens 100 mm aan regen viel, maar is dit vooral de eerste weerkundige zomer (de periode tussen 1 juni en 31 augustus, red.) ooit die de waanzinnige grens van 400 mm overschrijdt. Met intussen 406,1 mm opgevangen regen zijn we sinds vorige week officieel bezig aan de natste zomer ooit. Méér zelfs: ook het record van de natste herfst – én zo het natste seizoen — ooit komt akelig dicht in de buurt: “Met nog enkele liters erbij zal de zomer van 2021 zowaar ook meer neerslag hebben gekregen dan de natste weerkundige herfst die we ooit registreerden”, zegt weerman Frank Deboosere. “Tussen 1 september en 30 november 1974 viel in dit land in totaal 411,6 mm regen naar beneden. Met nog enkele augustusdagen te gaan zit die kans er dus in, al zal het een ‘close call’ worden.” Dat de kans überhaupt bestaat, is sowieso hallucinant.