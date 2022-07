Bosbranden aan Atlantische kust van Frankrijk bijna onder controle

Zuid-Europa krijgt bosbranden niet onder controle: piloot blusvlieg­tuig in Portugal gestorven, al 10.000 hectare bos vernield in Frankrijk

De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden steeds groter. In het departement Gironde staat vandaag 10.000 hectare (ruim 14.000 voetbalvelden, red.) bos in brand, een dag eerder was dat nog ongeveer 7.300. Ook in Portugal, Spanje en andere Europese landen woeden bosbranden als gevolg van de hitte.

