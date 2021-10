Bizar record: hagelstenen “zo groot als pompelmoezen” tijdens zware storm in Australië

Herfstkleu­ren opgepikt vanuit de ruimte: satelliet brengt prachtig bladerdek in Canada in beeld

14 oktober De herfst komt eraan en dat is zelfs te zien vanuit de ruimte. Want niet alleen worden de weersomstandigheden killer en wisselvallig, ook de natuur transformeert en toont haar mooiste kleuren. De indrukwekkende bruin-, geel, oranje- en roodtinten in een nationaal park in Canada werden zelfs opgepikt door een satelliet.