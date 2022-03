Bewolkte woensdag met opklaringen, zonnig weekend in het vooruitzicht

Vandaag is het bewolkt, met opklaringen in de namiddag. Vanaf vrijdag klaart het helemaal op, waarna een zonnig weekend volgt.

Het is woensdag vooral in de voormiddag nog bewolkt tot zwaarbewolkt, met in het westen en het zuidwesten kans op wat gedruppel. In de namiddag wordt het stilaan vrij mooi met hoge sluierwolken, al blijft het in het westen nog eerder bewolkt. De maxima schommelen van 5 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 10 of 11 graden in het noordoosten en het centrum van België, zo verwacht het KMI.

In de nacht van woensdag op donderdag wordt het vrijwel helder, met vooral over het westen nog hoge sluierwolken. Het blijft droog. De minima dalen naar waarden tussen ­-3 graden in de Hoge Venen, 0 graden in het centrum en +3 graden aan de kust.

Donderdag is het eerst overal licht bewolkt. In de loop van de dag zijn er vooral over het zuidwesten van het land regelmatig wolkenvelden, maar daaruit valt er waarschijnlijk geen regen. In de rest van het land is het veelal zonnig. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum van het land.

Vrijdag wordt het overal zonnig. Enkel in het westen zijn er 's ochtends nog wat wolkenvelden mogelijk. De maxima liggen tussen 6 graden in de hoge Ardennen en 11 à 12 graden in Laag­-België.

Zaterdag wordt een zonnige dag. 's Ochtends moet in de meeste regio's wel nog rekening worden gehouden met lichte vorst. Daarna stijgt het kwik naar waarden tussen 4 graden in Hoog­ België en 9 graden in het centrum en het westen.

Zondag is het veelal zonnig met vooral enkele hoge wolkenvelden. Na opnieuw een koude nacht stijgen de temperaturen overdag naar zo'n 7 graden in het centrum.