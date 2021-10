Bewolkte, regenachtige dag met veel wind

De westenwind waait daarbij matig tot vrij krachtig in het binnenland met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur. Aan de kust draait de wind naar westnoordwest en is die krachtig, soms zeer krachtig in de ochtend met rukwinden tussen 70 en 80 kilometer per uur.

Vanavond is het nog zwaarbewolkt met nog wat regen of buien. Het wordt wel droger vanaf het westen met brede opklaringen die in de loop van de nacht ook het centrum van het land bereiken. Het wordt nevelig en in de Ardennen wordt er zelfs op vele plaatsen mist gevormd. De wind zwakt af en wordt overal zwak tot matig uit west tot noordwest. De minima schommelen tussen 7 of 8 graden in de streken langs de Franse grens en in de hoge Ardennen, en tot 12 graden in het noorden.