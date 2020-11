Bewolkte dagen in het vooruitzicht, met af en toe regen en iets frissere temperaturen

Het wordt vandaag wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien bij een goed voelbare wind. Er zijn rukwinden tot 65 km/u of zelf meer. De maxima zijn iets frisser dan de voorbije dagen, van 6 tot 11 graden, maar dat zijn de normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat meldt het KMI.

Het wordt winderig en gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met buien of perioden van regen, die vooral in de namiddag regelmatiger voorkomen en intenser zijn. Een donderslag is zelfs niet uitgesloten, vooral dan in het westen van het land.

De maxima schommelen tussen 6 en 10 of 11 graden. In het binnenland staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten die ruimt naar het noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig tot krachtig en ruimt van het westen naar het noordwesten. Rukwinden tot 65 km/u aan zee en op de Ardense hoogten en rond 55 km/u elders.

Vanavond neemt de kans op neerslag geleidelijk af. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog op een buitje na in de oostelijke landshelft. Op het reliëf belemmert de lage bewolking later het zicht. In Belgisch Lotharingen kunnen er tegen de ochtend (aanvriezende) mistbanken voorkomen. Elders is het gedeeltelijk bewolkt. De noordwestenwind zwakt af en krimpt naar het westen. Aan zee blijft de wind matig waaien uit het noordwesten. De minima liggen tussen 0 of -1 graad in het uiterste zuidoosten en in sommige Ardense valleien en 6 graden aan de kust.

Vrijdag is het gedeeltelijk bewolkt en blijft het meestal droog. In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanuit het westen en tegen de avond bereikt een regenzone het westen van het land en trekt dan in de nacht van west naar oost over het land. De maxima schommelen tussen 3 graden op de Hoge Venen en 8 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.

Zaterdag verwachten we overwegend zwaarbewolkt weer met in de loop van de dag toch enkele opklaringen. Af en toe kan er wat lichte neerslag vallen, vooral dan in het noordwesten van het land. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 13 graden aan de kust. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Zondag is het meestal zwaarbewolkt en trekt een zwakke storing traag vanuit het noordwesten door ons land met wat lichte neerslag. De maxima schommelen tussen 8 graden in de Ardennen en 12 graden aan de kust. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en ruimt in de namiddag naar het noordwesten aan zee.