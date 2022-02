Bewolkte dag met enkele buien, mogelijk korrelhagel of donderslag

Het Weer Grijs met af en toe lichte regen, vrij krachtige wind aan zee

Het wordt donderdag overwegend zwaarbewolkt en grijs met af en toe lichte regen. In het westen zijn er in de namiddag waarschijnlijk enkele opklaringen in de namiddag. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. De wind waait matig, soms vrij krachtig aan zee. Dat meldt het KMI.

3 februari