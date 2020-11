Bewolkt met regen, maar zaterdag wordt mooie herfstdag met temperaturen tot 16 graden

Zaterdag krijgen we al bij al aangenaam zacht en zo goed als droog herfstweer. 's Ochtends is het rustig met opklaringen, wolkenvelden en hier en daar nevel of een mistbank. Later op de dag zijn er op de meeste plaatsen vaak zonnige perioden. Op het einde van de dag is er richting kust doorgaans meer bewolking en is een buitje niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 10 à 11 graden in de Hoge Ardennen en 15 of lokaal 16 graden in het centrum. De zuidelijke wind trekt in de loop van de dag aan en wordt matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee met windstoten tot 50 kilometer per uur.