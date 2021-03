Bewolkt met buien en zelfs sneeuw in Ardennen, maar weekend wordt zonnig en droog

Vandaag blijft het nog bewolkt en vallen er regelmatig buien. In de Hoge Ardennen zullen die winters zijn, zegt het KMI. Het is fris met maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 8 graden in het westen, bij een matige en aan zee soms vrij krachtige noordenwind.

Morgenochtend is het mogelijk nog even droog, maar vanaf het noorden en het noordwesten gaat het al snel regenen. In de Ardennen valt er smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima komen dan uit tussen 1 graad in de Hoge Ardennen en 7 graden over het westen. Er waait een matige en aan zee geleidelijk een vrij krachtige noordwestenwind.