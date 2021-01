Bewolkt maar overwegend droog, donderdag gevoelig zachter tot 12°C

Morgenochtend bepaalt een actieve storing met regen of op de Ardense hoogten mogelijk eerst nog met smeltende sneeuw ons weer. In de namiddag wordt het minder nat vanaf het westen en motregent het eerder bij tussenpozen of vallen er nog enkele regenbuien. Het blijft betrokken. Er stroomt in de loop van de dag gevoelig zachtere lucht over ons land, met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 11 of 12 graden over het westen. De wind is eerst zwak tot matig uit zuid tot zuidoost. Later wordt hij meestal vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit west tot zuidwest met windstoten tot 50 à 60 kilometer per uur.