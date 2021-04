Bewolkt maar meestal droog, maxima tot 14 graden

IN BEELD. Van vorige week 24 graden naar sneeuwta­pijt: nog tot woensdag aprilse grillen én sneeuwpret

6 april Paasmaandag heeft her en der voor een wit tapijtje gezorgd, maar ook de komende dagen blijft het koud en wordt er nog meer sneeuw verwacht. In de Ardennen kan er tot 15 cm vallen en ook in Vlaanderen is een dun laagje sneeuw mogelijk. Het KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegen, en het Agentschap Wegen en Verkeer houdt strooiwagens paraat om uit te rijden.