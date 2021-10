Bewolkt en nevelig met kans op wat gedruppel of motregen

Zon maakt komende dagen haar comeback

7 oktober Donderdagnamiddag krijgen we vrij brede opklaringen in het centrum, over het oosten en in de Ardennen zijn er meer wolken met kans op wat lokaal gedruppel. De wind is zwak en veranderlijk. Het wordt maximum 17 graden, meldt het KMI. De komende dagen wordt het vrij zonnig.