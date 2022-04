Bewolking en buien in oosten, temperaturen tot 15 graden

De bewolking trekt in de loop van de avond weg, met nog de laatste buien in het zuidoosten van het land. ‘s Nachts blijft het overal droog met brede opklaringen. Hier en daar is er wel kans op nevel of mist. In de Ardennen kan het nog vriezen, in het centrum zakken de temperaturen tot 2 of 3 graden, aan zee tot 6 graden.