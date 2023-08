België beleefde met minstens 23 graden de warmste nacht van het jaar volgens voorlopige meting

WEERBE­RICHT. Vandaag nog wisselval­lig met maxima tot 24 graden, maar beterschap op komst

We krijgen de komende dagen nog geen volwaardig zomerweer, want een buitje zal nooit veraf zijn. Tegen het volgende weekend verwacht het KMI dat het kwik wel stilaan tropische oorden opzoekt. Zaterdagnamiddag is het in het westen en het centrum overwegend droog en soms zonnig. In de Ardennen is er meer bewolking met soms nog enkele buien. In de provincies Luik en Luxemburg waarschuwt het KMI met code geel voor hevige regen. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden. De laatste buien trekken ‘s avonds weg en de nacht wordt licht bewolkt.