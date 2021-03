Begin volgende week is de lente in het land met maxima tot 22 graden

HET WEERVandaag en in het weekend bepaalt maritieme onstabiele en frissere lucht nog ons weer. Maar vanaf maandag speelt de zon een hoofdrol en is de lente in het land met heerlijke maxima tot 22 graden. Aftellen maar!

Vandaag kunnen we aan de voorzijde van een regenzone over de Britse Eilanden genieten van brede opklaringen in de meeste streken. In de namiddag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt en op het einde van de dag bereikt de regenzone het westen van het land. De temperaturen schommelen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden elders. De zuiden- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met winden tot 50 à 60 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht trekt de regenzone van west naar oost over ons land. Op de Ardense hoogten kunnen enkele sneeuwvlokken zich al mengen met de regen. Aan de achterzijde, stroomt koudere onstabiele polaire maritieme lucht naar ons land vanaf de kust. Het wordt dus wisselvallig met enkele buien, die op de hoogten geleidelijk vallen onder de vorm van sneeuw. De temperaturen dalen naar 0 graden in de Hoge Venen en 5 graden aan de kust. De zuidzuidwestenwind draait naar zuidwest tot west en blijft matig tot vrij krachtig met winden tussen 50 en 60 km/u of zelfs wat meer tijdens de doortocht van het front.

Morgen bepaalt maritieme onstabiele en frissere lucht ons weer. We verwachten opklaringen en stapelwolken met soms intense maartse buien, eventueel vergezeld van enkele donderslagen. In de Ardennen valt de neerslag onder de vorm van smeltende sneeuw of sneeuw. In de namiddag wordt het droger vanaf het westen met meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 8 en 10 graden elders. De wind is matig tot vrij krachtig en aan zee aanvankelijk zelfs krachtig uit west met winden tot 60 km/u of meer bij een stevige bui.

Zondag is het meestal droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. De opklaringen zijn wat breder in het zuidoosten. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Warme lentedagen

Maandag is het overal zonnig. Het is zachter dan de vorige dagen met maxima tussen 14 graden in de Ardennen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. De zuidwestenwind blijft meestal matig.

Dinsdag is het zonnig en zeer zacht met maxima van 17 tot 19 graden in de Ardennen en van 19 tot 22 graden in de andere streken van het binnenland. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Woensdag zou het nog vrij zonnig zijn aan de voorzijde van een storing die ons land zou bereiken in de loop van de avond. De timing hiervan moet nog verder bevestigd worden. Maxima rond 19 of 20 graden in Vlaanderen.

Koudere lucht

Donderdag bereikt koudere lucht ons land vanaf het noorden. We verwachten een gevoelige daling van de temperaturen met maxima rond 11 graden in het centrum. Het wordt gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt maar het zou overwegend droog moeten blijven.