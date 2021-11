Beelden tonen hoe Mediterrane orkaan in negen dagen tijd over hele Middellandse Zee raast

Een Mediterrane orkaan is de afgelopen negen dagen de volledige Middellandse Zee overgestoken, van west naar oost. Orkaanspecialist Philippe Papin van het Amerikaanse National Hurricane Center deelde beelden die tonen hoe de ‘medikaan’ ontstaat voor de kust van Tunesië, vervolgens Malta en Sicilië geselt met hevige regen en ten slotte aan land gaat in Libië en later ook Turkije.

Volgens Papin ging het om een medikaan met “een uitzonderlijke lange levensduur”. Eerst ontwikkelde zich op 24 oktober een depressie voor de kust van Tunesië. Twee dagen later kreeg de cycloon subtropische kenmerken voor de kust van het eiland Malta. Na vijf dagen was de subtropische cycloon of medikaan bijna op de piek van zijn kracht, met windsnelheden van 40 tot 50 knopen (74 tot 93 kilometer per uur). Zowel Malta als Sicilië kregen daarbij de volle laag, met hevige regens van de buitenranden van de medikaan.

Nog twee dagen later - we zijn intussen 31 oktober - dook de cycloon naar het zuidoosten. Daarbij ging hij heel kort aan land in het noorden van Afrika, voor de kust van Libië. Daarna trok hij verder naar het westen, om vanmorgen opnieuw aan land te gaan, deze keer in Turkije.

Vooral op Sicilië is de schade door de medikaan groot. Het oosten van het eiland werd zwaar getroffen. De brandweerbrigade zei zaterdagochtend dat ze in 24 uur tijd 370 keer opgeroepen was in de steden Catania en Syracuse. Scholen en niet-essentiële winkels waren in Catania uit voorzorg gesloten.

Beelden toonden vorige week al hoe winkels onderliepen en wagens meegesleurd werden door het wassende water. De hele stad liep onder en straten veranderden in kolkende rivieren.

Drie mensen zouden vorige week om het leven zijn gekomen op Sicilië. Landbouwersvereniging Coldiretti sprak van volledige beplantingen die “weggevaagd” waren en eiste dat de schade erkend zou worden.

