Armste wijken zijn warmste wijken: hittegolf is zwaarder in arme en diverse buurten

Vijfde droge zomer op zes jaar tijd: “Neerslag­te­kort inhalen zal jaren duren”

We beleven opnieuw een kurkdroge zomer. Afgelopen maandag is in Vlaanderen gemiddeld zo’n 250 millimeter water te weinig gevallen, en omdat de zon zo vaak heeft geschenen, is het weinige water dat toch is gevallen heel snel weer verdampt.

30 juli