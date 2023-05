April was een koude, natte en sombere maand

WEERBE­RICHT. Het blijft fris, met zelfs nachtelij­ke vrieskou

Stapelwolken en opklaringen wisselen elkaar dinsdagnamiddag af met plaatselijk enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het volledig droog ten westen van de Schelde. Deze weersverbetering zet zich voort naar het centrale deel van het land aan het einde van de dag. We halen maxima van 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen tot lokaal 11 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige noorden- tot noordwestenwind, meldt het KMI.