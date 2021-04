April 2021 was koudste in 35 jaar (en dat kan zich perfect voordoen in opwarmend klimaat)

De maand april van 2021 was kouder dan normaal de gemiddelde temperatuur (7,3°C), de gemiddelde minimumtemperatuur (2,5°C) en de gemiddelde maximumtemperatuur (11,9°C) waren in april ongeveer 3 à 4 graden lager dan de klimaatnormaal voor de periode 1991-2020. Dat meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) woensdagmiddag.

De maand april is nog niet volledig achter de rug. Het KMI houdt met dit overzicht rekening met de voorspelde temperaturen van de komende dagen.

Ook ten opzichte van de normaalwaarden voor de periode 1961-1990 (gemiddelde temperatuur: 8,7°C; gemiddelde minimumtemperatuur: 4,5°C; gemiddelde maximumtemperatuur: 12,8°C) waren de temperaturen in april aan de koude kant. Het is volgens het KMI van 1986 geleden dat de gemiddelde temperatuur van een maand april zo laag was. Toen was de gemiddelde temperatuur 6,6°C, de gemiddelde maximumtemperatuur 10,4°C en de gemiddelde minimumtemperatuur 3.0°C.

Algemeen is het weer tijdens de maanden maart en april erg grillig omdat het de overgangsperiode is van de winter naar de zomer. Tijdens deze overgangsperiode is het nog erg koud aan de Noordpool en veel warmer in de subtropen. Wanneer de wind draait van noord naar zuid of omgekeerd, kan er een groot verschil in weertype optreden. Zo wordt bij aanvoer van koude lucht vanuit het noorden de luchtmassa boven land snel instabiel. Hierdoor ontstaan de typische voorjaarsbuien, met onweer, korrelhagel, regen en eventueel sneeuw.

Koude lucht van Noordpool

Bovendien had België in april te maken met een golvende straalstroom. Tijdens de warme dagen eind maart bevond zich een hogedrukgebied boven Centraal-Europa die met een zuidelijke stroming erg zachte lucht vanuit de Sahara naar ons land stuurde. Een week later, begin april, lag er een groot lagedrukgebied boven Scandinavië en Centraal-Europa en een hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Tussen deze twee systemen ontstond een noordelijke stroming waardoor koude lucht van boven de Noordpool naar ons land gevoerd werd.



Hoe past dit koude weer in een opwarmend klimaat? Weer en klimaat beschrijven de evolutie van atmosferische verschijnselen op verschillende tijdschalen: het weer op tijdschalen van enkele dagen tot enkele weken, bij het klimaat is dat op tijdschalen van een jaar of meer.

"Dit houdt in dat koud weer zoals deze aprilmaand zich kan voordoen in een opwarmend klimaat. Kortom, het koude weer tijdens de maand april is een illustratie van hoe koude weerfenomenen zich kunnen voordoen in een veranderend klimaat dat zowel in België als wereldwijd een opwarmende trend kent", aldus het KMI.