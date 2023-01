Apocalyptische beelden: giga-tornado gefilmd in Saoedi-Arabië

WEERBE­RICHT. Woensdag met rukwinden en regenbuien

Woensdag wordt grijs en winderig, met regelmatig regen. De zuidwestenwind is vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee, met rukwinden tussen 60 en 70 km per uur. Het is erg zacht met maxima tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

