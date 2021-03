Alweer stralende lentedag: kwik klimt tot 26 graden

De zon schijnt volop vandaag en het wordt opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar met maxima van 20 tot 21 graden vlak aan zee en op de Ardense hoogten tot 24 à 25 graden in het centrum of lokaal zelfs 26 graden. In de loop van de namiddag is er aan de kust kans op een zeebries, meldt het KMI.

Gisteren sneuvelde al een dagrecord en volgens VTM-weerman Frank Duboccage zal dat vandaag “ongetwijfeld” weer gebeuren. Het huidige dagrecord van 31 maart staat op 21,9 graden en werd in 2014 genoteerd. “Vandaag gaan we richting 24 graden”, verzekert Duboccage.

De vraag is of straks ook het maandrecord (de warmste dag in de maand maart, nvdr.) wordt verbroken. Dat ligt momenteel op 23,9 graden en werd gisteren nog maar gemeten. Volgens de weerman kan dit record mogelijk vandaag alweer sneuvelen. Daarvoor is het vooral uitkijken naar de temperatuur die gemeten wordt in referentiepunt Ukkel.

Het is uitzonderlijk warm momenteel. “Logisch dat we dat niet kunnen aanhouden”, vervolgt Duboccage. De komende dagen - en vooral na het weekend - krijgen we dan ook met een ander weerbeeld te maken.

Vanavond en volgende nacht is het overwegend lichtbewolkt met enkele middelhoge en hoge wolkenvelden. In de loop van de nacht kan het plaatselijk nevelig worden, vooral dan in het noordwesten van het land. De minima schommelen in de meeste streken tussen 6 en 12 graden. In sommige Ardense valleien echter kan het kwik dalen tot 0 of +1 graad.

Morgen wordt het opnieuw zonnig, maar door een gure noorden-­ tot noordoostenwind wordt het in de kuststreek veel koeler met temperaturen die niet meer boven 15 graden klimmen. In het binnenland blijft het vrij warm met maxima van 17 tot 22 of 23 graden.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag verwachten we geleidelijk meer bewolking. Op sommige plaatsen vormen zich ook nevel of mist. Het wordt fris met temperaturen die dalen naar waarden tussen 1 en 5 graden.

Vrijdagochtend verwachten we in de Ardennen en soms ook in het centrum van het land vrij veel lage wolkenvelden en nevel. Later wisselen (soms brede) opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de loop van de namiddag komen er iets meer wolkenvelden vanaf de kust. In Belgisch Lotharingen blijft het mogelijk de hele dag zonnig. Het wordt gevoelig frisser dan de voorbije dagen met maxima tussen 7 en 10 graden in de kuststreek en op de Ardense hoogten en tussen 10 en 13 graden elders.

Ook zaterdag zijn er bewolkte perioden en soms ook enkele opklaringen. Het blijft meestal droog maar zeer fris voor de tijd van het jaar met maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het centrum van het land en Belgisch Lotharingen.

Zondag wordt het, na een koude ochtend met temperaturen rond of net onder het vriespunt en plaatselijk mist, meestal zonnig. Het wordt enkele graden zachter met maxima tussen 8 en 14 graden.

Koufront

Maandag trekt een koufront over ons land met regen of eventueel smeltende sneeuw. Daarna komen we onder de invloed van een polaire en onstabiele luchtmassa. Het wordt zeer wisselvallig met buien van regen, smeltende sneeuw of stofhagel. Op de Ardense hoogten verwachten we zelfs mogelijk sneeuw. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum bij een matige of soms vrij krachtige, en aan zee krachtige of zeer krachtige noordwestenwind. “Echte aprilse grillen, dus”, vult weerman Dubuccage nog aan.