Alweer regen? Er waren al 53 regendagen sinds begin dit jaar, maar is dat uitzonderlijk?

“In de eerste drie maanden van het jaar valt volgens klimaatnormalen 51,5 dagen neerslag”, zegt Peters. “Daar zitten we nu wel wat over, maar dus niet in grote mate.” Ook in maart heeft het al 17 dagen geregend. “Dat is echter geen record, want in 2008 hadden we zelfs 24 dagen regendagen in maart. Dat record zal dus niet meer sneuvelen”, weet Peters. Februari daarentegen had minder neerslagdagen dan normaal (12 in plaats van 16,9).