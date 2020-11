Alpen verwachten komende dagen flink pak sneeuw

Hogedrukgebieden

Atlantische regenzones werden de voorbije weken in een wijde boog omgeleid waardoor de zon geen concurrentie had. Het gevolg was dat mede door hoge temperaturen het sneeuwdek in de Alpen in november beperkt in omvang bleef. “Dat is een tendens die we de laatste jaren steeds vaker zien en die we kunnen verklaren door de klimaatverandering”, meldt Van Tricht, die onderzoek doet naar gletsjers in de Alpen. De laatste week zorgde enige afkoeling voor meer gunstige omstandigheden voor kunstsneeuw.