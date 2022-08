Al twee lijken en gecrasht vliegtuig blootgelegd door smeltende gletsjers in Zwitserse Alpen

Ook in de Zwitserse Alpen bereiken de temperaturen recordhoogtes. Gletsjers smelten er en leggen een landschap bloot dat voorheen niet te zien was. Wandelaars troffen al twee lijken aan en een vliegtuig dat in 1968 neerstortte. De gevonden lichamen moeten nog worden geïdentificeerd, maar mogelijk is een van de twee overledenen miljardair Karl-Erivan Haub, die aan het hoofd van een supermarktketen stond en vier jaar geleden in de bewuste regio verdween.

Vorige woensdag vonden twee Franse alpinisten menselijke resten tijdens hun beklimming van de Chessjengletsjer in het kanton Valais. Een helikopter bracht de overblijfselen weg. Het skelet lag ergens bij een oud pad dat al tien jaar niet meer in gebruik is. De twee wandelaars hadden waarschijnlijk nog een oude kaart en kwamen zo daar terecht. Het lichaam zou dat van iemand zijn die “ergens in de jaren 70 of 80" omkwam.



Een week eerder werd ook al een ander lijk gevonden aan de Stockjigletsjer bij het Zermatt-resort. In beide gevallen moet DNA-onderzoek de lichamen identificeren. Dat zou nog een paar dagen in beslag nemen, volgens de politie.

De politie heeft wel een lijst met zo’n driehonderd personen die sinds 1925 vermist raakten. Onder hen ook Karl-Erivan Haub, een Duits-Russisch-Amerikaanse miljardair, die baas was van supermarktketen Tengelmann. Hij verdween in de buurt van Zermatt tijdens een skitraining op 7 april 2018. In 2021 werd hij officieel doodverklaard. Volgens Duitse media is hij de persoon die bij de Stockjigletsjer werd gevonden. Al beweert een van de twee wandelaars die het lijk aantroffen dat ze kleren hadden gevonden in neonkleuren, “in de stijl van de jaren 80".

Tijdens de eerste week van augustus spotte een berggids ook al het wrak van een vliegtuig, een Piper Cherokke, dat op 30 juni 1968 was gecrasht boven de Aletschgletsjer. Aan boord waren drie personen uit Zürich: een leraar, een arts en zijn zoon. Hun lichamen werden destijds geborgen, maar het vliegtuig niet.

De Zwitserse Alpen kenden een winter met relatief weinig sneeuw en kregen deze zomer al twee hittegolven te verwerken. Vorige maand raadden de autoriteiten alpinisten nog af om de Matterhorn te beklimmen door de ongewoon hoge temperaturen. Die liepen in Zermatt op tot bijna 30 graden Celsius. Tijdens de hittegolf in juli werd een recordhoogte gemeten waarop het water begint te bevriezen. Dat ‘vriespunt’ lag op 5.184 meter, terwijl dat zich normaal in de zomer op zo’n 3.000 tot 3.500 meter bevindt.