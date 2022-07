Al 360 hittedoden in Spanje, vrijdag 123 overlijdens in één dag

WEERBE­RICHT. Zonnige start met in de loop van de dag meer wolkenvel­den, later deze week wisselval­lig met kans op buien

Het is vandaag aanvankelijk zonnig, maar in de loop van de dag ontstaan er meer wolkenvelden. De kans op een lokale bui is klein. Aan de kust wordt het in de namiddag opnieuw overwegend zonnig. De maxima variëren van 19 graden in de Hoge Venen tot lokaal 23 of 24 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen, zo meldt het KMI.

4 juli