Al 13 vermisten na modderstroom op Italiaans vakantie-eiland Ischia: auto’s meegesleurd, huizen compleet vernield

WEERBE­RICHT. Regen en opklarin­gen wisselen elkaar af, kans op hevige buien komende nacht

Het is eerst overwegend droog met tijdelijk enkele opklaringen in Laag- en Midden-België. Op het einde van de voormiddag bereikt een storing met soms matige regen de streken langs de Franse grens. Na de middag gaat het overal regenen, maar over het westen en later in het centrum wordt het stilaan opnieuw droog met opklaringen, meldt het KMI.

23 november