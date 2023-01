Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor winterse buien en regen: "Gemengde neerslag kan het wegdek spiegelglad maken”

UPDATEHet Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraagt weggebruikers extra voorzichtig te zijn wanneer ze de weg op gaan, zeker morgenvroeg. Komende nacht trekken winterse buien van noordwest naar zuidoost over ons land. Tijdens intensere buien kan er ook een sneeuwlaag ontstaan. Door die winterse neerslag kan het strooizout wegspoelen waardoor het wegdek spiegelglad zal zijn. Het KMI waarschuwt daarom met code geel in drie Vlaamse provincies voor gladheid.

KIJK. Agentschap Wegen en Verkeer: “Het ziet ernaar uit dat het een drukke nacht wordt”

Komende nacht schommelen de wegdektemperaturen in alle provincies in Vlaanderen rond het vriespunt. In de oostelijke helft van het land, in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg is er tegen de ochtend bovendien kans op winterse neerslag. Voor het Agentschap Wegen en Verkeer belooft het daarom een drukke nacht te worden. De strooidiensten volgen de toestand van de snelwegen, gewestwegen en fietspaden op en rijden uit waar nodig.

Vooral de combinatie van regen en sneeuwbuien maakt het extra gevaarlijk. “Regen kan ervoor zorgen dat het zout dat we gaan strooien wegspoelt en het wegdek spiegelglad wordt”, zegt Katrien Kiekens van AWV. “We vragen iedereen om op te letten, voorzichtig te rijden en afstand te houden.”

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) roept op om voorzichtig te zijn. “Belangrijkste devies is om snelheid te matigen en voldoende afstand te houden”, benadrukt ze. “Hou trouwens ook voldoende afstand van onze strooiwagens, mocht je er vannacht een tegenkomen op je route. Check de website van het Vlaamse Verkeerscentrum voor je vertrekt en maak melding van sneeuw of gladheid op je route via de KMI-app.”

Het KMI geeft code geel voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Ook voor Brussel geldt code geel vanaf woensdagnacht tot donderdag in de vroege namiddag. In Vlaams- en Waals-Brabant verwacht het KMI 1 tot 2 centimeter sneeuw, in Limburg en Antwerpen 1 tot 5 centimeter en in Luik 5 centimeter extra.

Na de ochtend zal het bewolkt blijven met sneeuwbuien over het oosten van het land. Elders zijn er brede opklaringen en is het droog. Ook in de namiddag blijft de bewolking domineren over het zuiden van het land. In de late namiddag stijgt opnieuw de kans op een winterse bui vanaf de Noordzee. De maxima gaan van -1 tot +1 graad in de Ardennen, +4 graden in het centrum en +5 graden aan zee.

Donderdagavond en - nacht blijft het zwaarbewolkt ten zuiden van Samber en Maas met vooral in de Ardennen kans op aanvriezende mist. Elders is het halfbewolkt met soms brede opklaringen. Plaatselijk is er kans op enkele winterse buien. De minima liggen tussen -8 en -5 graden in de Ardennen, -2 graden in het centrum en +3 graden aan zee.

Ook tijdens de rest van de week verwacht het KMI koud winterweer met ‘s nachts vorst en overdag maxima rond 2 à 3 graden in het centrum.

Volledig scherm code geel wegens gladheid © Meteo.be

KIJK. In de Hoge Venen ligt nu al een sneeuwtapijt van zo’n 10 centimeter dik